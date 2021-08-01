Видео, как новосибирец ранил ножом пассажира автобуса, обнародовала прокуратура

Пассажир автобуса ударил пенсионера в шею ножом. Фото: стоп-кадр
Новосибирская прокуратура обнародовала видео, как пассажир автобуса №95 ударил ножом 71-летнего пенсионера.
На кадрах видно, как мужчина неожиданно наносит удар сибиряку в шею. Пострадавший пассажир не сразу понял, что произошло.
Нож с длинным лезвием мужчина прятал в рукаве рубашки.
— По предварительной информации, напавший на пенсионера мужчина был в наркотическом опьянении, — уточнили в областной прокуратуре.
Пенсионера госпитализировали в больницу. Мужчина пытался убежать с места происшествия, но его поймали полицейские.
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