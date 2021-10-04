Осужденные новосибирской колонии записали кавер на песню группы «Любэ» . Фото: стоп-кадр.
Осужденные новосибирской колонии ИК №14 записали кавер на песню группы «Любэ» «Ты неси меня река». Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области в понедельник, 4 октября.
— Песню без сопровождения музыкальных инструментов исполнял Владислав Ткачев. Он несколько раз напевал мелодию. Результат, который получился, творческий коллектив свел воедино, так получился клип, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, для осужденных из исправительной колонии №14 это не первый опыт. Ранее они делали клип на русский кавер песни Bring me to life группы Evanescence, а так же перепели Little Big и Cream Coda.
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