Осужденные новосибирской колонии записали кавер на песню группы «Любэ» . Фото: стоп-кадр.

Осужденные новосибирской колонии ИК №14 записали кавер на песню группы «Любэ» «Ты неси меня река». Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области в понедельник, 4 октября.

— Песню без сопровождения музыкальных инструментов исполнял Владислав Ткачев. Он несколько раз напевал мелодию. Результат, который получился, творческий коллектив свел воедино, так получился клип, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, для осужденных из исправительной колонии №14 это не первый опыт. Ранее они делали клип на русский кавер песни Bring me to life группы Evanescence, а так же перепели Little Big и Cream Coda.

Смотреть видеосюжет Осужденный новосибирской колонии спел кавер-версию "Ты неси меня река"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.