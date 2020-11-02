Евровидение общего режима: девушки из новосибирской колонии спародировали Little Big

Заключенные шили себе костюмы сами. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

За кулисами на сцене стоят Михаил Боярский, певица Елка, Максим Фадеев. Неподалеку распевается группа Little Big. Каждый волнуется и переживает, будто первый раз сейчас выйдет и споет перед большой аудиторией. Вы подумали, что мы описываем большой концерт на стадионе «Олимпийский»? Нет. Место действия — тюрьма. А артисты — заключенные исправительных колоний Новосибирской области, которые участвуют в шоу талантов «Один в один».

Этот конкурс проходит в Новосибирске уже второй год и, похоже, пользуется у сидельцев успехом. Путевку на волю за победу в шоу им, конечно, не дают, но сменить арестантскую одежду на яркий образ — уже радость для скучающих на зоне преступников и преступниц. Несколько месяцев заключенные продумывают свои образы, учат хореографию, копируя жесты любимых артистов, а потом выходят на сцену.

— В этот раз конкурс проходил в два этапа. В нем приняли участие 100 человек из восьми колоний. В финал вышли 27 лучших, по мнению членов жюри, номеров. Именно эти исполнители и боролись за победу конкурсе, — рассказал КП-Новосибирск Олег Огуля, старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области.

На сцене перед осужденными выступил исполнитель NILETTO из колонии ИК-14 со своим хитом «Любимка». Порадовала слушателей и певица Елка. Для ценителей 1990-х в микрофон похрипел Михаил Боярский, который отбывает срок в КП-22.

— Все костюмы осужденные сшили себе сами. Одним из главных нюансов стало то, что не было финального концерта со зрителями и гостями, — отметили в пресс-службе ГУФСИН. — В этом году у нас две номинации: первая — «Лучший двойник», вторая — «Лучший клип».

Настоящий фурор в этом году произвела нашумевшая группа Little Big со своим хитом Uno. Вернее, конечно, девушки, которые их пародировали. Преступницы оказались очень артистичными. В ГУФСИН не раскрывают, за что именно сидят девушки, мол, главное, что свои таланты они демонстрируют в мирном русле, а значит, исправляются. Кстати, именно они и стали победителями конкурса «Один в один» и получили дипломы. Правда, призовое место пришлось поделить — осужденный из колонии № 14 с песней Johnny B Goode из кинофильма «Назад в будущее» тоже тронул сердца членов жюри и занял первое место.

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