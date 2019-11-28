Допрыгался: двойник Билана попал в новосибирскую колонию за мошенничество

На одной сцене Новосибирска собрались Наргиз, Дима Билан, Игорь Крутой, Леди Гага. Думаете, звездный тур? Нет. Заключенные исправительных колоний Новосибирской области решили стать участниками шоу «Один в один» - все как в телевизоре. Только вместо приглашенных зрителей - соседи по камере, а в жюри - новосибирские активисты и люди в погонах. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали на шоу двойников.

Заключенные смогли на один день сменить свой образ на другой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ГАГА - ЗА БЫТОВУХУ, БИЛАН - ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

За кулисами царит полный хаос. Артисты волнуются, судорожно повторяют движения и напевают под нос тексты песен. Возле зеркала делает себе экстравагантный макияж «иностранная гостья» Леди Гага. Для российской сцены женщина выбрала свой самый лучший наряд.

- Я отбываю наказание в новосибирской колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Короче говоря, бытовуха, - чуть равнодушно рассказывает корреспонденту КП-Новосибирск Ольга. - Мы с моей героиней похожи чем-то - я так же, как она, люблю привлекать к себе много внимания. На сцене мне не привыкать выступать - я в театре 10 лет отработала.

Для Леди Гаги костюм делали всем отрядом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Костюм Леди Гага делали всем отрядом. Как говорится, слепили из того, что было. Для Ольги сегодня ответственный день, ее приехал поддержать папа, которого она не видела три года.

Другой участник - Павел - решил сильно не заморачиваться с образом - черные треники, однотонная водолазка и кепка набекрень. Смотря на него, представляешь Диму Билана.

Павел перед зеркалом репетировал прыжок Билана.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Отбываю наказание в городе Тогучине за мошенничество в особо крупном размере, - говорит Павел. - Решил принять участие, потому что это развитие, движение к чему-то новому. С вокалом не было сложно: музыкой занимаюсь с шести лет. А вот прочувствовать образ Билана гораздо сложнее.

К конкурсу Павел готовился сам. Перед зеркалом репетировал движения и, конечно, фирменный прыжок певца - куда без него! Когда выйдет на свободу, Павел планирует открыть свой лейбл, как Black Star или Gazgolder.

В зрительном зале, кроме соседей по камере, сидят самые близкие для выступающих люди - родственники.

Зрители в ожидании шоу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МИКРОФОН КАК ЧЕТКИ

Таланты собирали со всей Новосибирской области. В финал попали только самые лучшие и действительно похожие на звезд мировой эстрады.

- Здесь задействованы все учреждения. Организационный комитет ГУФСИН объездил все колонии в области. На сцене вы увидите лучшие номера, - пояснила КП-Новосибирск Юлия Гутова, старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы ГУФСИН России по Новосибирской области. - Жюри будет оценивать схожесть не только голоса, но и манеры поведения на сцене.

Кубок уже ждет своего победителя.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Открывает концертную программу Григорий Лепс. Мужчина в костюме выходит на сцену. По внешнему виду и голосу не отличишь, выдает только одно - микрофон крутит в руках, как четки. Случилась небольшая заминка - музыка не заиграла во время. Лепс не растерялся и стал петь а капелла.

Вместе с Лепсом спели на одной сцене Михаил Круг, Игорь Крутой и другие популярные исполнители.

Наргиз исполнила песню «Беги».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первое место разделили между собой Григорий Лепс и Леди Гага. Каждый участник шоу получил диплом за участие. Победителей наградили сувенирами, сладкими призами и кубком. Но каждый из них мечтал о другом - об УДО...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746696" frameborder="0"></iframe> Преступник, похожий на Лепса, запел.Алена МАРТЫНОВА

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