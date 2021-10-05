Новосибирские ветеринары спасли шпица с гигантским сердцем

Раньше Шпиц иногда кашлял и задыхался, в любой момент он мог погибнуть. Фото: предоставлено Сергеем Горшковым и ветклиникой "БЭСТ"

Новосибирские ветеринары спасли собаку с гигантским сердцем — в два раза больше обычного. Хозяйка специально привезла шпица из Кузбасса ради операции:

— Однажды я проснулась, собралась на работу — и тут моя Лея вдруг начала задыхаться. Мы быстро отвезли собаку в ветклинику на Кузбассе, нас направили к собачьему кардиологу в Новосибирск. Ветврачи поставили диагноз — врожденный порок сердца. Из-за него моя собака жила с гигантским сердцем вдвое больше обычного , — рассказала Елена Клейменова.

Уникальная операция заняла всего 40 минут. Фото: предоставлено Сергеем Горшковым и ветклиникой "БЭСТ"

Сперва собаку пришлось успокаивать препаратами — она задыхалась со скоростью 60 вдохов в секунду. Уже 1 октября врачи ветклиники «БЭСТ» провели операцию новым методом: не стали разрезать собаке грудь, но ввели иглу через бедро.

— В Сибири это первая подобная операция на сердце собаки, через 40 минут пациент уже был стабилен. С такой болезнью процентов 70 домашних животных погибают в первый год жизни. Через маленький прокол нашли артерию, через нее добрались до сердца и поставили маленький имплант — сеточку для закрытия сосуда, который от рождения не закрыт. После этого животное может прожить нормальную жизнь, — рассказал КП-Новосибирск хирург-ортопед ветклиники «БЭСТ» Сергей Горшков.

Хозяйка не пожалела на спасение собаки более 120 тысяч рублей, почти полсуммы ушло на сам имплант для сердца. Елена говорит, что спасенная Лея — практически член семьи.

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