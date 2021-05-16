Новосибирские ветеринары спасают сервала с «хрустальной болезнью»

Кошку купили за 250 тысяч рублей. Фото: предоставлено Татьяной Вершовой

Новосибирские ветеринары спасают сервала Тиффани с «хрустальной болезнью». Проблемы у кошки, которой сейчас 8 месяцев, появились после Нового года — она сломала обе задние лапы. Московские врачи предложили ампутацию. Побороться за жизнь и здоровье Тиффани решили сибирские ветеринары. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

ВЫРВАЛАСЬ И УПАЛА НА ПОЛ

Татьяна Вершова решила сделать подарок на день рождения сестре, вместе с которой живет, — купить сервала. Заводчика нашли в интернете.

— Мы живем в Москве, а заводчики — в Краснодаре. Полуторамесячного котенка нам привезли на следующий день. Мы заплатили за него 250 тысяч рублей, назвали Тиффани. Нам посоветовали кормить котенка мясом перепелки, что мы и стали делать, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Тиффани ела только мясо. Фото: предоставлено Татьяной Вершовой

Но после Нового года у сервала начались проблемы со здоровьем. В гости к дочке Татьяны пришла подружка. Девочка решила поиграть с необычной кошкой, но та проявила характер и вырвалась из рук.

— Так получилось, что в этот момент Тиффани упала на пол, и видно было, что что-то себе повредила. Мы повезли животное на рентген. Врачи сказали, что у кошки сильный ушиб, а еще гиперпаратиреоз — недостаток кальция в костях, из-за чего они очень хрупкие, — объясняет женщина.

Врачи посоветовали поить кошку обезболивающими. Но лучше животному не становилось. Следующий визит к врачу и новые проблемы: у кошки обнаружили компрессионный перелом позвоночника. Похоже, Тиффани травмировала сама себя.

— Мы посадили ее в клетку, чтобы она не могла себе навредить. Утром просыпаемся, смотрим — а она себе фалангу пальца отгрызла! Мы снова поехали к врачу. Нам посоветовали надеть кошке ошейник. Но она пыталась его снять и вообще сломала себе лапы, — описывает поведение животного хозяйка.

«АМПУТИРУЕМ ИЛИ УСЫПЛЯЕМ»

Тиффани попала в стационар ветеринарной клиники. Ей требовалось переливание крови.

— Мы обзвонили множество заводчиков, зоопарки, людей, которые держат сервалов. Мы умоляли, чтобы их питомцы сдали кровь для нашей малышки. Слава богу, удалось найти шесть доноров, которые спасли жизнь Тиффани, — благодарит неравнодушных людей Татьяна.

У кошки были сломаны две задние лапы. Фото: предоставлено Татьяной Вершовой

Но 2,5 месяца у ветврачей не помогли — по мнению хозяйки, только усугубили ситуацию: неудачные операции, подхваченный лишай и жуткое предложение врачей — ампутировать сломанные лапы или усыпить животное. Татьяна решила бороться за жизнь любимицы до конца.

— Мы отвезли кошку в частный приют, пока решали, что делать дальше. Его хозяйка выходила Тиффани и посоветовала нам прилететь в Новосибирск к известному ветеринару Сергею Горшкову, он ставит на ноги даже безногих животных, протезирует их, — говорит хозяйка Тиффани.

«ХРУСТАЛЬНЫЕ»ЛАПЫ В ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Новосибирский ветеринар стал последней надеждой поставить Тиффани на четыре лапы. Татьяна повезла кошку за 2 тысячи километров от дома.

— Я предполагаю, что болезнь началась из-за неправильного питания. Изначально заводчик дал не совсем правильные рекомендации. Когда мы сделали кошке томографию, то увидели перелом двух бедер, причем очень деформированный, — прокомментировал КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков.

Ветеринары установили металлическую конструкцию. Фото: предоставлено Сергеем Горшковым

Тиффани сделали уже несколько операций, и она 1,5 месяца гостит в Новосибирске. Врачам пришлось убрать 40% бедра, потому что их «съела» инфекция — сервалу поставили аналог аппарата Иллизарова.

— Так же во время операции мы пересадили кошке часть костной ткани из таза. Так кости должны лучше начать срастаться. После этого у Тиффани задние лапы так же останутся короче, чем передние, — добавляет врач. — На удивление, она подпускает нас к себе и дает обрабатывать раны, делать перевязки.

Сколько Тиффани будет гостить в Новосибирске - неизвестно. Фото: предоставлено Татьяной Вершовой

Тиффани очень скучает по своим хозяевам. Татьяна вместе с сестрой прилетает в Новосибирск и навещает «хрустальную» кошку. Вся надежда теперь на новосибирских врачей.

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