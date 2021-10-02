СК проводит проверку после избиения 8-летнего мальчика в новосибирской школе. Фото: стоп-кадр, "АСТ-54".

СК РФ Новосибирской области проводит проверку после инцидента, случившегося в школе № 1 Новосибирска. Там 23 сентября на ученика второго класса напали старшеклассники. Они, по словам мамы мальчика, избили ребенка и сломали ему позвоночник.

— По факту случившегося Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по региону организовал доследственную проверку инцидента. Следователи проводят комплекс мер, направленных на установление обстоятельств случившегося, а также участников конфликта. После проверки примут решение в соответствии с законом, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, по словам мамы мальчика, над сыном издевались минут 20. При этом якобы все это видели учителя, но игнорировали происходящее, несмотря на то, что ребенок просил у них о помощи. Мать мальчика написала заявление в ПДН.

Также по факту инцидента проверку проводит Министерство образования.

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