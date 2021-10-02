Министерство образования проводит проверку после избиения 8-летнего мальчика в новосибирской школе. Фото: "АСТ-54".
Министерство образования проводит проверку после инцидента в новосибирской школе № 1. Там на второклассника напали ученики старших классов. Мать пострадавшего заявила, они избили мальчика на перемене и сломали ему позвоночник. Все случилось 23 сентября 2021 года.
— Министерство образования Новосибирской области совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска проведет проверку обстоятельств и достоверности произошедшего. В ведомстве дадут оценку действиям руководства и сотрудников школы. После проверки примут меры для предотвращения подобных ситуаций, — сообщили в правительстве Новосибирской области.
Как рассказала КП-Новосибирск мать пострадавшего мальчика, учителя не защитили ее сына, хотя видели, что над ним издеваются старшие. Женщина добавила, мальчик просил о помощи, но взрослые его игнорировали. Сибирячка написала заявление в ПДН.
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