Министерство образования проводит проверку после избиения 8-летнего мальчика в новосибирской школе. Фото: "АСТ-54".

Министерство образования проводит проверку после инцидента в новосибирской школе № 1. Там на второклассника напали ученики старших классов. Мать пострадавшего заявила, они избили мальчика на перемене и сломали ему позвоночник. Все случилось 23 сентября 2021 года.

— Министерство образования Новосибирской области совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска проведет проверку обстоятельств и достоверности произошедшего. В ведомстве дадут оценку действиям руководства и сотрудников школы. После проверки примут меры для предотвращения подобных ситуаций, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Как рассказала КП-Новосибирск мать пострадавшего мальчика, учителя не защитили ее сына, хотя видели, что над ним издеваются старшие. Женщина добавила, мальчик просил о помощи, но взрослые его игнорировали. Сибирячка написала заявление в ПДН.

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