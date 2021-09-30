«Кризис миновал»: мама 10 детей из Новосибирска рассказала о состоянии дочки, больной раком

Маленькая Люба идет на поправку, но ей предстоит химиотерапия. Фото: предоставлено Оксаной Усовой
Врачи перевели четырехлетнюю Любу Усову - дочку мамы 10 детей Оксаны Усовой - перевели из реанимации Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске. Напомним, у девочки диагностировали острый лейкоз, сейчас ее состояние стабилизировалось.
— Нас перевели из реанимации в профильное отделение Новосибирской областной больницы. Кризис миновал, и с этим нас можно поздравить. Дальше нас ждут обследования, дочка будет готовиться к тому, чтобы окончательно начать блок курсов химиотерапии, — рассказала многодетная мама Оксана Усова.
Врачи перевели маму с дочкой в отделение Новосибирской областной больницы.
— Областная больница делает все, для того чтобы организовать детское отделение в своих стенах. В силу болезни дети должны находится там постоянно, они нуждаются в важных условиях: игровая комната, сенсорная комната, выход на улицу, детская площадка и так далее, — рассказала Оксана Усова.
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