Новосибирская область подписала соглашение о строительстве новой инфекционной больницы

Подписи под документом поставили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и председатель совета директоров инвестиционно-строительного холдинга К1 Дмитрий Колосов. Фото: Правительство Новосибирской области

Минздрав региона подписал соглашение о государственно-частном партнерстве в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания новой инфекционной больницы. Подписание состоялось 29 сентября в Москве в рамках VIII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП».

Подписи под документом поставили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и председатель совета директоров инвестиционно-строительного холдинга К1 Дмитрий Колосов.

В рамках этого соглашения в поселке Садовый в Новосибирской области появится новая инфекционная больница на 504 койки.

— Этот проект позволит значительно укрепить нашу инфекционную службу, и, самое главное — все необходимые условия будут созданы и для лечения пациентов, и для работы медиков, — отметил Константин Хальзов.

В больнице планируется открыть 6 лечебных отделений, 4 лаборатории, операционный блок с родовым отделением. Там будет также располагаться вертолетная площадка для санавиации, чтобы принимать пациентов из отдаленных районов. Работать больница должна будет начать в конце 2022 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в городе появятся семь новых поликлиник. На данный момент получены разрешения на строительство четырех поликлиник: №2 (ул. Татьяны Снежиной), №7 (ул. Пролетарская), №22 (ул. Виктора Уса) и №27 (ул. Ереванская). До конца октября планируется положительных заключений госэкспертизы по проектам оставшихся трех учреждений первичного звена здравоохранения.

ОФИЦИАЛЬНО

Инициатива строительства в регионе нового инфекционного госпиталя принадлежит Губернатору Андрею Травникову. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в Правительство и Государственную Думу РФ. Предложение главы региона получило поддержку со стороны Правительства РФ — в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 гг. была внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения. Одновременно реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

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