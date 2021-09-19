Группа «ВИС» показал площадки под строительство семи новых поликлиник в Новосибирске

В Новосибирске появятся семь новых поликлиник. Фото: ГК "ВИС"
В Новосибирске появятся семь новых поликлиник. Застройщик показал площадки для будущих медучреждений.
— На всех семи площадках, выделенных под строительство, завершены работы по подготовке территорий. Получены разрешения на строительство четырех поликлиник: №2 (ул. Татьяны Снежиной), №7 (ул. Пролетарская), №22 (ул. Виктора Уса) и №27 (ул. Ереванская). До конца октября планируется положительных заключений госэкспертизы по проектам оставшихся трех учреждений первичного звена здравоохранения, — рассказали в ГК «ВИС».
Строить все семь поликлиник планируется параллельно. Фото: ГК "ВИС"
Строить все семь поликлиник планируется параллельно. Сейчас строительно-монтажные работы уже идут на площадках поликлиник №2, 7 и 27 в Октябрьском и Кировском районах Новосибирска.
Новые поликлиники должны помочь разгрузить уже работающие городские поликлиники и дать новосибирцам возможность получать медпомощь более эффективно и своевременно. Общая мощность у семи новых учреждений составит 6467 посещений в смену.
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