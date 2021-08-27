Под Новосибирском построят новую инфекционную больницу за 4,6 миллиарда рублей

Под Новосибирском в поселке Садовый появится новая инфекционная больница. Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Новосибирском в поселке Садовый появится новая инфекционная больница. Медучреждения начнут строитель уже осенью 2021 года.

— Часть расходов берет на себя Правительство Новосибирской области, часть — застройщик, но большую часть необходимо привлечь из федерального бюджета. Не сомневаюсь, что эту задачу мы решим, и как можно быстрее. Все это — в рамках большой государственной программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. COVID-19 мы переживем, но есть другие заболевания, и их необходимо лечить на качественном новом оборудовании, в современной больнице, — отметил первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Больницу начнут строить уже осенью 2021 года. Фото: Правительство Новосибирской области

Предполагается, что в этот новый корпус переедет Городская инфекционная клиническая больница №1. Больница рассчитана на 504 койко-места, ее общая площадь составит около 35 тысяч квадратных метров. Планируется, что здесь будут обустроены 6 лечебных отделений, 4 лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. Больница будет не только оснащена современным оборудованием, но и будет иметь вертолетную площадку для санавиации.

Всего строительство больницы обойдется примерно в 4,6 миллиардов рублей. Планируется, что открыть ее удастся уже в четвертом квартале 2022 года.

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