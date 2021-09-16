Вора-рецедивиста убили в камере. Фото: СК по Новосибирской области.

Заключенному, который помог скрыть убийство вора-рецидивиста в сибирской колонии, вынесли приговор. Напомним, что ЧП в ФКУ ИК-13 ГУФСИН произошло в ноябре прошлого года. В мусороприемнике нашли тело 39-летнего Александра Дроздова. Мужчину доставили в новосибирскую колонию из Екатеринбурга и был приговорен к трем годам лишения свободы.

— Мужчина был очевидцем того, как один заключенный убил другого. Чтобы скрыть следы преступления он взял нож и воткнул убитому в шею, тем самым с имитировать ножевое ранение. После чего он нашел на территории колонии тележку и мешок, — сообщается в приговоре Барабинского районного суда Новосибирской области.

Сибиряк засунул труп в мешок, замотал сверху одеялом и вытащил его через окно секции своего отряда. Уже после отвез тело на мусороприемник.

— Известно, что заключенный отбывал наказание сразу по несколько статьям — кража и мошенничество. До конца срока ему оставалось около года, — говорится в приговоре.

Мужчину осудили по статье 316 УК РФ — «Укрывательство преступлений» . Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы. Этот срок ему добавили к основному.

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