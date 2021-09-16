Вора-рецедивиста убили в камере. Фото: СК по Новосибирской области.
Заключенному, который помог скрыть убийство вора-рецидивиста в сибирской колонии, вынесли приговор. Напомним, что ЧП в ФКУ ИК-13 ГУФСИН произошло в ноябре прошлого года. В мусороприемнике нашли тело 39-летнего Александра Дроздова. Мужчину доставили в новосибирскую колонию из Екатеринбурга и был приговорен к трем годам лишения свободы.
— Мужчина был очевидцем того, как один заключенный убил другого. Чтобы скрыть следы преступления он взял нож и воткнул убитому в шею, тем самым с имитировать ножевое ранение. После чего он нашел на территории колонии тележку и мешок, — сообщается в приговоре Барабинского районного суда Новосибирской области.
Сибиряк засунул труп в мешок, замотал сверху одеялом и вытащил его через окно секции своего отряда. Уже после отвез тело на мусороприемник.
— Известно, что заключенный отбывал наказание сразу по несколько статьям — кража и мошенничество. До конца срока ему оставалось около года, — говорится в приговоре.
Мужчину осудили по статье 316 УК РФ — «Укрывательство преступлений» . Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы. Этот срок ему добавили к основному.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны подробности убийства заключенного в колонии под Новосибирском
По данному факту проводится поверка (подробности)
«Нашли его в мусоросборнике»: следователи рассказали, от каких травм погиб 39-летний заключенный, убитый в колонии
В СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (подробности)
В сибирской колонии убили вора-рецидивиста и скинули его тело в мусоросборник: он нарушил «понятия»
Зэку жестоко «отомстили» за то, что обидел авторитетов в другой тюрьме — Екатеринбурга (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер