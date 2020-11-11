Стали известны подробности убийства заключенного в колонии под Новосибирском

В ГУФСИН прокомментировали информацию о смерти заключенного в колонии под Новосибирском. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ГУФСИН прокомментировали информацию о смерти заключенного в колонии в Убинском районе. Напомним, о произошедшем стало известно вечером, 11 ноября. Сейчас на месте уже работают следователи, по данному факту проводится проверка. В следственном комитете также опровергли слухи о бунте среди заключенных.

— Па почве личных неприязненных отношений между осужденными ИК №13 возник конфликт, в ходе которого одному из осужденных нанесены травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Сотрудники учреждения сразу же вызвали на месте происшествия скорую помощь и правоохранительные органы. Сейчас по данному факту также проводится проверка.

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