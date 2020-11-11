Заключенного убили в колонии под Новосибирском

В колонии под Новосибирском нашли тело заключенного с признаками насильственной смерти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В исправительной колонии в Новосибирской области было обнаружено тело заключенного с признаками насильственной смерти. На место выехали следователи.

— Информация о том, что в ИК №13 в Убинском районе сегодня, 11 ноября, произошел бунт — недостоверная. Однако там было обнаружено тело одного из осужденных с признаками насильственной смерти. На место выехали сотрудники следственного комитета, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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