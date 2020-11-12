«Нашли его в мусоросборнике»: следователи рассказали, от каких травм погиб 39-летний заключенный, убитый в колонии

В колонии убили заключенного. Фото: СК по Новосибирской области

В СК по Новосибирской области рассказали подробности убийства в колонии, расположенной в селе Раисино Убинского района.

По данным следствия, 11 ноября 2020 года около 23.00 в мусоросборнике промышленной зоны ФКУ ИК-13 ГУФСИН обнаружено тело 39-летнего осужденного с признаками насильственной смерти. На его голове обнаружены множественные гематомы и ссадины.

— На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В ГУФСИН прокомментировали информацию о смерти заключенного в колонии в Убинском районе. Па почве личных неприязненных отношений между осужденными ИК №13 возник конфликт, в ходе которого одному из осужденных нанесены травмы несовместимые с жизнью.

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