В Новосибирске готовят к запуску котельную на Хилокской улице. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На новосибирской котельной на улице Хилокской оперативно проводят работы, направленные на обеспечение горожан отоплением и горячей водой. Ранее глава города Анатолий Локоть ввел в котельной режим повышенной готовности. Известно, он будет действовать до конца отопительного сезона 2021-2022. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в понедельник, 13 сентября.

— МУП «Энергия» за счет собственных средств проводит ремонт на объекте, чтобы привести его в нормативное техническое состояние. Там уже отремонтировали котловые агрегаты горелочных устройств. Кроме того, заменят несколько насосных групп, — отметили в ведомстве.

Во вторник, 14 сентября, в котельной будут разжигать котлы. В три многоквартирных дома на улице Хилокской запланирована подача горячей воды.

— Затем будет проводиться наладка системы отопления. Тепловые и горячеводные сети до многоквартирных домов уже испытаны, — рассказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев

Напомним, на контроле властей находится еще один объект — котельная на улице Приграничной в Первомайском районе Новосибирска. Там также проводят восстановительные работы для бесперебойного старта отопительного сезона.

Напомним, по закону, отопление включают, когда в течение пяти дней средняя температура держится на отметке 8 градусов.

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