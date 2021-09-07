В Ленинском районе Новосибирска ввели режим ЧС из-за аварийной котельной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 7 сентября, стало известно, что в котельной Ленинского района Новосибирска ввели режим ЧС. Это связано с плохим состоянием оборудования. Такое поручение дал мэр города Анатолий Локоть на аппаратном совещании. На мероприятии власти обсуждали ряд вопросов относительно предстоящего отопительного сезона.

— Ставлю задачу ввести на объекте режим ЧС, подготовить соответствующий договор аренды для МУП «Энергия» и выполнить ремонт котельной за счет средств предприятия. Все вопросы необходимо решить в короткие сроки, чтобы не оставить жителей без тепла, — цитирует градоначальника пресс-центр мэрии.

Известно, владелец аварийной котельной находится в стадии банкротства. По предварительным данным, на восстановление оборудования нужно 8,5 миллионов рублей.

На аппаратном совещании также озвучили, что задолженность есть еще у двух организаций — ООО «ТСП-СИБ» и ООО «СТК». Анатолий Локоть призвал также решить этот вопрос и напомнил об ответственности за срыв отопительного сезона.

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