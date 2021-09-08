В Первомайском районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности

В Новосибирске режим повышенной готовности ввели в Первомайском районе из-за долгов местной частной котельной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске режим повышенной готовности ввели в Первомайском районе из-за долгов местной частной котельной. Такое решение принял мэр города Анатолий Локоть.

— Котельная на улице Приграничной, 1а, к1 поставляет тепловую энергию более чем для 40 многоквартирных жилых домов на улице Ученической, Шукшина, Березовой, Твардовского, Пришвина, Одоевского, Каштановой, 1-й и 2-й Каштановой, — сообщили в мэрии. — Поставщик расторг договор с котельной из-за задолженности за газ. Сейчас у нее нет основного и резервного топлива, поэтому может возникнуть реальная угроза нарушения стабильного теплоснабжения потребителей.

Под ограничение теплоснабжения попадают 111 объектов: 39 многоквартирных домов, 63 индивидуальных жилых дома, два детсада, деве больницы, три образовательных учреждения, ПАТП и магазин.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение признать сложившуюся ситуацию критической. В связи с этим в режим «Повышенная готовность» переведены органы управления городского звена.

МУП «Энергия» проложит тепловые сети длиной 150 метров от ТК7 до ТК8 по улице Пришвина. Контракты со специализированными организациями на выполнение этих работ будут заключены без проведения конкурсных процедур.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что режим повышенной готовности введен в котельной Ленинского района в связи с плохим состоянием оборудования.

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