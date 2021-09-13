Следователи возбудили уголовное дело после смерти скульптора Игоря Самарина в отеле «Марриотт»

Мужчину нашли с перерезанным горлом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после смерти скульптора Игоря Самарина. Его тело нашли 10 сентября в отеле «Марриотт».

— По данным следствия, сотрудники отеля нашли в одном из номеров тело постояльца с колото-резанными ранениями в области шеи. Сейчас в СК проводят комплекс мероприятий, которые установят все обстоятельства случившегося. Ведется расследование уголовного дела, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, 9 сентября Игорь занимался рабочими делами, а вечером должен был встретиться с родителями. Однако мужчина перестал выходить на связь. Источник в правоохранительных органах сообщил КП-Новосибирск, что скульптор снял номер в отеле и долго не выходил на связь. Сотрудникам гостиницы пришлось вскрыть дверь, и уже там обнаружили его без признаков жизни.

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