В Минздраве рассказали о состоянии 11-летней девочки, сбитой на пешеходном переходе в Новосибирске

Ребенок в реанимации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, в каком состоянии находится школьница, которую сбила иномарка на улице Державина. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в Минздраве Новосибирской области.

— Состояние девочки тяжелое. Ребенок в реанимации, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, девочка поступила в больницу с переломом основания черепа, закрытой ЧМТ и ушибом головного мозга. Сейчас врачи оказывают школьнице необходимую помощь.

Ранее КП-Новосибирск писала, ДТП произошло вечером в четверг, 9 сентября. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда в нее влетел автомобиль. После ЧП горе-водитель с места аварии скрылся. Полицейские нашли машину, сбившую ребенка. Сейчас ее хозяйка в отделе дает показания. В ГИБДД уже установили, что владелица авто, 21-летняя сибирячка, в момент ДТП сидела на пассажирском сидении. Водителя устанавливают.

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