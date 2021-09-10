В Минздраве рассказали о состоянии 11-летней девочки, сбитой на пешеходном переходе в Новосибирске

Ребенок в реанимации.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Стало известно, в каком состоянии находится школьница, которую сбила иномарка на улице Державина. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в Минздраве Новосибирской области.
— Состояние девочки тяжелое. Ребенок в реанимации, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, девочка поступила в больницу с переломом основания черепа, закрытой ЧМТ и ушибом головного мозга. Сейчас врачи оказывают школьнице необходимую помощь.
Ранее КП-Новосибирск писала, ДТП произошло вечером в четверг, 9 сентября. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда в нее влетел автомобиль. После ЧП горе-водитель с места аварии скрылся. Полицейские нашли машину, сбившую ребенка. Сейчас ее хозяйка в отделе дает показания. В ГИБДД уже установили, что владелица авто, 21-летняя сибирячка, в момент ДТП сидела на пассажирском сидении. Водителя устанавливают.
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