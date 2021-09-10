Ковид Большой Медведицы: новые штаммы коронавируса могут назвать именами созвездий

Врачи делают все возможное, чтобы побороть вирус. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ковид постепенно захватывает греческую азбуку. Штамм гамма, штамм дельта... Даже пойдя на спад, коронавирус может создавать новые версии себя, так что мы и до омеги добраться можем.

Обмануть вакцину зараза так не сможет. Вирусологи успокаивают: прививка все равно снизит уязвимость человека. А вот захватить алфавит Еврипида и Геродота ковид явно намерен.

География тоже под ударом. Помните «британский штамм», «индийский штамм»? Государства, конечно, не виноваты в появлении вирусов-«мутантов». А звучит так, словно вам называют страну-производителя.

- Всемирная организация здравоохранения еще в 2015 году выпустила специальные рекомендации по наименованию новых инфекционных заболеваний, в которых призвала отказаться от использования географических наименований, человеческих имен, названий животных, отсылок к культурам, народностям, родам занятий и так далее, - напоминает заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Этак новые штаммы уподобятся Волан-де-Морту - проблема есть, а имя называть нельзя. Даже сложнее - нет имени. На самом деле такого не будет. Специалисты предлагают называть новые штаммы вирусов - и не только ковида - именами созвездий.

- Для обозначения новых вариантов вируса Всемирная организация здравоохранения сегодня использует буквы греческого алфавита, а в дальнейшем рассматривает вариант использования названий созвездий, - добавила Татьяна Непомнящих.

Так что две Медведицы, Орион и Андромеда замерли в ожидании. Хорошо, если ковид обойдет стороной знаки зодиака - чтобы не тревожились впечатлительные любители астрологии.

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