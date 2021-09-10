«Вектор» намерен создать супервакцину - она будет защищать одновременно от гриппа и коронавируса

«Вектор» создает вакцины от самых разных болезней. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Необычные планы приоткрыли КП-Новосибирск в «Векторе». Ученые Центра вирусологии и биотехнологии всерьез задумались о создании вакцины, действующей против двух вирусов одновременно. Суперпрививка должна будет работать против гриппа и против коронавируса.

- Мы думаем о будущем и понимаем, что со временем баланс между бременем гриппа и нового коронавируса выровняется, и было бы хорошо и удобно одной прививкой защищать людей от двух болезней. Работы по этой объединенной вакцине стоят у нас в плане, проводятся лабораторные исследования, - рассказала КП-Новосибирск заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих.

Эксперты прогнозируют, что новый коронавирус останется с человечеством навсегда, но со временем его опасность сравняется с опасностью гриппа. Вероятно, тогда супервакцина будет максимально удобна для применения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые объяснили, почему назвали новую вакцину от ковида «Авророй»

Необычным именем вирусологи «Вектора» отсылают нас в Древний Рим. Тем времен, они испытывают еще одну вакцину. В ее названии присутствует греческий алфавит (подробнее).

Ученые готовятся к новой эпидемии: она уродует людей и атакует быстрее ковида

Биологи готовятся сражаться с оспой. Человечество победило смертельный вирус 40 лет назад, но он может вернуться (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.