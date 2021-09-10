«Вектор» намерен создать супервакцину - она будет защищать одновременно от гриппа и коронавируса

«Вектор» создает вакцины от самых разных болезней.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Необычные планы приоткрыли КП-Новосибирск в «Векторе». Ученые Центра вирусологии и биотехнологии всерьез задумались о создании вакцины, действующей против двух вирусов одновременно. Суперпрививка должна будет работать против гриппа и против коронавируса.
- Мы думаем о будущем и понимаем, что со временем баланс между бременем гриппа и нового коронавируса выровняется, и было бы хорошо и удобно одной прививкой защищать людей от двух болезней. Работы по этой объединенной вакцине стоят у нас в плане, проводятся лабораторные исследования, - рассказала КП-Новосибирск заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих.
Эксперты прогнозируют, что новый коронавирус останется с человечеством навсегда, но со временем его опасность сравняется с опасностью гриппа. Вероятно, тогда супервакцина будет максимально удобна для применения.
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