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Здоровье10 сентября 2021 8:52

«Вектор» намерен создать супервакцину - она будет защищать одновременно от гриппа и коронавируса

В случае успеха человек сможет противостоять двум болезням благодаря одной прививке
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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«Вектор» создает вакцины от самых разных болезней.

«Вектор» создает вакцины от самых разных болезней.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Необычные планы приоткрыли КП-Новосибирск в «Векторе». Ученые Центра вирусологии и биотехнологии всерьез задумались о создании вакцины, действующей против двух вирусов одновременно. Суперпрививка должна будет работать против гриппа и против коронавируса.

- Мы думаем о будущем и понимаем, что со временем баланс между бременем гриппа и нового коронавируса выровняется, и было бы хорошо и удобно одной прививкой защищать людей от двух болезней. Работы по этой объединенной вакцине стоят у нас в плане, проводятся лабораторные исследования, - рассказала КП-Новосибирск заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих.

Эксперты прогнозируют, что новый коронавирус останется с человечеством навсегда, но со временем его опасность сравняется с опасностью гриппа. Вероятно, тогда супервакцина будет максимально удобна для применения.

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