В Новосибирске сильно снизился уровень воды в Оби

В Оби сильно снизился уровень воды — река ощутимо обмелела. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Оби сильно снизился уровень воды — река ощутимо обмелела, что не скрылось от глаз новосибирцев. Как оказалось, такое явление обусловлено тем, что сейчас сброс воды на новосибирской ГЭС был ограничен, чтобы сохранить ее запасы в водохранилище.

— Для подготовки водохранилища к зимнему периоду расход воды в нижний бьеф определяется исходя из условий поддержания минимального уровня по водопосту города Новосибирска не ниже 20 см. Зимой естественный сток Оби невысок, и накопленные водные ресурсы используются для поддержания уровня воды в реке, необходимого для нормального функционирования коммунальных и промышленных водозаборов города ниже по течению, — сообщили в «Русгидро».

Сейчас ГЭС снизила расход воды в нижний бьеф с 7 сентября. Уровень водохранилища находится на отметке 113 метров при нормальном подпорном уровне в 113,5 метра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.