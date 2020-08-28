«Видно дно и крупные камни»: спасатели предупредили об обмелении Оби

Ранее такое уже случалось: так Обь выглядела во время обмеления в 2012 году. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Река Обь сильно обмелела — об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Спасатели просят быть осторожными владельцев судов быть осторожными при выходе в акваторию.

— Сейчас на реке частично обнажилось дно и видны крупные камни, а вдоль правого и левого берегов Оби и ее притоков появилось много мелей. Вместе с тем в регионе начинается сезон охоты и активный период рыбной ловли, во время которого любители промысла массово устремятся к водоемам. Рыбакам и простым отдыхающим, использующим моторные лодки и тяжелые катера, стоит быть особенно осторожными, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели также просят сибиряков учитывать погоду, ведь хороший солнечный день в одночасье может обернуться штормом с сильным ветром и проливным дождем. А в плохих погодных условиях вероятность какого-либо ЧП намного выше. Судоводителей просят всегда проверять исправность судна, запасы топлива, наличие спасательных жилетов, а также брать с собой компас или GPS, чтобы ориентироваться в тумане.

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