В Новосибирской области собираются газифицировать 70 453 частных дома

В Новосибирской области планируют газифицировать 70 453 частных домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области планируют газифицировать 70 453 частных домов. Об этом сообщили в правительстве региона. План газификации сформирован на основании данных, предоставленных муниципальными районами и городскими округами.

— Прием предварительных заявок на догазификацию начался в регионе с 26 июля 2021 года. Заявки принимаются на электронную почту администраций муниципальных образований. Также заявку можно подать с помощью официального портала Единого оператора газификации, — пояснили в правительстве.

Министр ЖХК и энергетики региона Денис Архипов отметил, что министерство в этом году выступит заказчиком по разработке единой схемы газоснабжения региона. Она позволит повысить качество этой услуги для потребителей, не нанося при этом вреда экологии.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что режим повышенной готовности из-за котельных ввели сразу в двух районах города. В Первомайском районе из-за долгов местной частной котельной на улице Приграничной, 1а, к1. Поставщик расторг с ней договор и у котельной не осталось основного и резервного топлива. А в Ленинском районе специалисты признали ситуацию критической в связи с плохим состоянием оборудования в котельной. Ее владелец находится в стадии банкротства. По предварительным данным, на восстановление оборудования нужно 8,5 миллионов рублей.

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