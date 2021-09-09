Сибиряк, зарезавший жену и позвонивший в полицию, пойдет под суд

В Новосибирской области 40-летний мужчина пойдет под суд за убийство своей жены. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области 40-летний мужчина пойдет под суд за убийство своей жены. В Следственном комитете рассказали подробности произошедшего еще в марте преступления.

— По данным следствия, 29 марта 2021 года, обвиняемый вместе со своей 29-летней женой были в квартире дома в микрорайоне Северный в городе Бердске. Супруги поругались, мужчина, будучи нетрезвым, стал угрожать убить супругу и ударил ее ножом, — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области. — Его доставили в отдел полиции в Бердске, однако потом отпустили. Мужчина вернулся домой, где конфликт с супругой продолжился. Крики женщины услышали соседи и сообщили в полицию. Силовики, тем не менее, не прибыли на место своевременно и мужчина несколько раз ударил сибирячку ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте.

После случившегося мужчина сам позвонил в полицию и сдался. Против него возбудили уголовное дело по статьям 119 УК РФ «Угроза убийством», 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 105 УК РФ «Убийство». По решению суда он находился под стражей. Свою вину мужчина признал не по всем обвинениям, однако сейчас его дело с утвержденным обвинительным заключением будет рассматривать суд. Сейчас также продолжается расследование уголовного дела о халатности сотрудника полиции, не среагировавшего вовремя во время произошедшего.

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