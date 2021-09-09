Суд продлил арест предполагаемому убийце новосибирского экс-депутата Ивана Митряшина

Постановление еще не вступило в законную силу. Фото: Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске районный суд оставил под стражей Александра Данилова. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть экс-депутата Ивана Митряшина.

— Суд продлил еще на один месяц арест в отношении обвиняемого Данилова А.Н до 10 октября 2021 года, — говорится в сообщении пресс-службы госоргана.

Напомним, Иван Митряшин, занимавший должность начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии, получил ножевое ранение 10 мая. Мужчину госпитализировали. Врачи пытались спасти ему жизнь, но им этого не удалось. Ранее КП-Новосибирск сообщала, в роковой день Митряшин был в селе Каменка. По предварительным данным, конфликт, обернувшийся трагедией, случился во время застолья.

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