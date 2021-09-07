Под Новосибирском девочка-подросток родила ребенка от парня из своей школы

16-летняя студентка создала семью со знакомым по школе. Фото: Алексей Булатов // соцсети

В Новосибирской области студентка колледжа Вера Кролова* родила сына в 16 лет. Подробности рассказали жители села Кожурла в Убинском районе:

— В прошлом году Вера закончила 9 классов и поехала поступать в Чулымский аграрный колледж. Проучилась 2-3 месяца и забеременела от знакомого по школе. Отец ребенка учился на пару классов старше, — рассказал КП-Новосибирск житель села Кожурла.

16-летняя девочка-подросток родила сына в июле 2021 года, отец ребенка поддерживал Веру. Теперь пара вместе живет и воспитывает малыша Уголовное дело не стали возбуждать, так как все произошло по обоюдному согласию.

*Имя девочки изменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прятала живот до последнего»: школьница из многодетной семьи родила в 15 лет

Девочка влюбилась в старшеклассника, перейдя в новую школу, и в итоге несколько дней назад родила ребенка (подробнее)

«Как только начинает орать — даем телефон»: 14-летняя школьница растит новорожденную дочку с помощью TikTok

Юная мать на детские пособия кормит целую семью: ребенка, а также своих отца, бабушку и младшего брата. Но опека грозится забрать малышку (подробнее)