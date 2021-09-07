«Зоопарк собирают»: две сибирячки украли фигурку олененка с клумбы и попали на видео

Во двор дома на улице Танкистов 21\2 в Новосибирске снова наведались воришки. Фото: Кадр из видео

Во двор дома на улице Танкистов 21\2 в Новосибирске снова наведались воришки. Местный палисадник, за которым следит живущая там пенсионерка, уже давно стал лакомым кусочком для желающих сэкономить на обустройстве собственного двора. В августе оттуда уже украли фигурку панды, а в апреле — редкое хвойное дерево тую. А недавно со двора пропала фигурка олененка.

— В ночь на 4 сентября, пришли две молодые девушки, какое-то время сидели рядом на лавочке и не решались, а потом пошли и просто унесли с собой олененка. У бабушки, которая тут всем этим занимаются, от происходящего уже опускаются руки. Как с этим бороться — не знаем, воришек даже камера не пугает, — рассказал КП-Новосибирск родственник одной из местных жительниц.

По словам сибиряка, местные жители планируют сообщить о случившемся в полицию. А пока что ролик с бесстрашными похитительницами олененка опубликовали в соцсетях. Там он за день успел набрать почти 22 тысячи просмотров. А в комментариях под постом в паблике Вконтакте «АСТ-54» многие сибиряки не смогли удержаться от шуток на эту тему:

— Хоть капканы на них ставь.

— Они зоопарк собрать пытаются.

— К себе на дачу повезут? — пишут люди.

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