Видео, как у пенсионерки украли со двора фигурку панды, возмутило новосибирцев

Девушки спланировали грабеж глубокой ночью. Фото: стоп-кадр с видео

Две женщины похитили фигурку панды со двора дома на улице Танкистов в Новосибирске: они залезли в палисадник после полуночи, дождались удобного момента, схватили статуэтку и убежали со двора.

— К нам постоянно лезут и крадут что-то, уже нет сил это постоянно терпеть! Возможно, этих девушек кто-то узнает и тогда им станет стыдно за содеянное, — рассказал КП-Новосибирск житель дома.

Известно, что за двором ухаживает пенсионерка, местная активистка. Женщина за свой счет покупает различные растения и детали для украшения палисадника.

Напомним, ранее из этого же двора воровка украла редкое дерево - тую: она также попала на камеры видеонаблюдения.

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