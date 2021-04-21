В Новосибирске женщина украла редкое дерево во дворе дома и попала на видео

Выкапывать дерево женщина отправилась под покровом темноты. Фото: Кадр из видео

В Новосибирск из палисадника в жилом многоквартирном доме Ленинского района женщина украла тую. Все произошедшее попало на запись камер видеонаблюдения, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— Произошло все в ночь на 21 апреля в многоквартирном доме на улице Танкистов, 21/2. Этот палисадник решила разбить моя теща, все растения сама сажала, растила, ухаживала. А тут утром вышла с собакой погулять и заметила, что дерева-то и нет уже, — рассказал КП-Новосибирск житель дома Владимир. — Какое-то время назад мы своими силами установили камеры на доме. Потому что разного рода инциденты уже происходили на площадке. В этот раз их проверили и увидели, как одна женщина абсолютно спокойно эту тую выкапывает и забирает с собой.

В комментариях под постом в паблике «АСТ-54» многие сибиряки осудили поступок пенсионерки. Некоторые предположили, что редкое дерево женщин решила выкопать, что бы продать:

— Она ее, может быть, на продажу утянула?

— Или повезла к себе на дачу, что тоже может быть.

— Жалко, что люди старались, а тут такое свинство! — пишут сибиряки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.