В Новосибирске прокуратура отказалась от иска к газовой заправке

Прокурор отказался от иска к АГЗС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске прекращено судебное производство по иску прокурора о нарушении одной из городских газовых автозаправок требований безопасности. Об этом сообщили в Калининском районном суде. Напомним, принадлежит она той же компании, которой принадлежала взорвавшаяся АГЗС на Гусинобродском шоссе.

— Судом прекращено производство по гражданскому делу по иску прокурора Калининского района о признании незаконным бездействия в части несоблюдения требований промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации автомобильной газозаправочной станции и запрете ее эксплуатации до устранения нарушений, в связи с отказом истца от иска, — сообщили в суде.

В суде также отметили, что прокурор отказался от иска в связи с добровольным исполнением ответчиком требований прокурора.

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