В Новосибирске через суд прокурор требует закрыть опасную АГЗС

Прокурор через суд требует закрыть опасную заправку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининский районный суд поступил иск от прокурора. Суть требования — закрыть опасную АГЗС, расположенную на улице Писемского.

— Проверка выявила нарушение пожарной безопасности. До их устранения необходимо прекратить работу автозаправки. Там используется оборудование, которое не зарегистрировано Ростехнадзоре, не соблюдается минимальное расстояние от раздаточной колонки до складских зданий, — уточнили в суде.

Известно, что автозаправка принадлежит той же фирме, что и АГЗС , которая взорвалась 14 июня на Гусинобродском шоссе. Тогда пострадали десятки человек. Люди получили ожоги. Более 30 новосибирцам понадобилась помощь врачей. Десять человек по-прежнему находятся больнице, один из них — в реанимации.

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