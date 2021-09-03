Сибирячка, насмерть сбившая парня на самокате, пойдет под суд

20-летний парень умер в больнице после аварии. Фото: предоставлено Елизаветой Лиманской

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сибирячки, насмерть сбившей 20-летнего парня на самокате. Ее обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожность смерть человека по статье 264 УК РФ.

— Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о произошедшем. ДТП случилось 9 июля этого года на Вокзальной магистрали: по версии следствия, женщина на внедорожнике не уступила дорогу парню, переезжавшему по переходу на электросамокате, и сбила его. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

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