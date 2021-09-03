В Новосибирске повысят цены на проезд в общественном транспорте

В Новосибирске ожидается повышение цен на проезд в общественном транспорте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске ожидается повышение цен на проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

— Это может произойти в связи с инфляцией. Не думаю, что скачки будут сильными, но этот процесс неизбежен. У нас есть департамент по тарифам в области, он курирует этот вопрос, — пояснил градоначальник.

Напомним, ранее цены на проезд в Новосибирске повысились в декабре прошлого года. Тогда сумма оплаты возросла как в наземном транспорте, так и в метро. С 15 декабря проезд на метро в Новосибирске стоит 26 рублей.

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