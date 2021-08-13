Экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева оставили под арестом

Сергею Проничеву продлили меру пресечения. Фото: Кадр из видео

Экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву продлили арест. Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Напомним, обвиняют его в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по части 2 статьи 159 УК РФ.

— Постановлением Центрального районного суда продлен срок содержания под стражей в отношении Сергея Проничева на 2 месяца, а всего до 6 месяцев, то есть до 16 октября 2021 года, — сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, полицейские задержали журналиста Николая Сальникова, а также бизнесмена и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева 16 апреля. Мужчин обвинили в шантаже и вымогательстве денег депутаты. Якобы Сальников на деньги коммерсанта снял разоблачающий видеоролик про известных политических деятелей Новосибирска, который выложил на YouTube. После этого на них пожаловались депутаты горсовета, они заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Правда, за денежное вознаграждение они были готовы прекратить съемки. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что Николая Сальникова отпустили из СИЗО под домашний арест. Там он будет находиться 16 октября 2021 года.

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