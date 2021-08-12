В Новосибирске журналиста Николая Сальникова выпустили из СИЗО

Новосибирскому журналисту Николаю Сальникову изменили меру пресечения. Фото: Кадр из видео

Новосибирскому журналисту Николаю Сальникову изменили меру пресечения. Об этом сообщили в Центральном районном суде сегодня, 10 июня. Теперь он будет находиться под домашним арестом.

— Постановлением Центрального районного ходатайство руководителя следственной группы об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Сальникова Н.В. удовлетворено, — сообщили в суде. — Ему изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 2 месяца, (всего с учетом содержания под стражей до 6 месяцев), то есть до 16 октября 2021 года.

Напомним, журналиста Николая Сальникова, а также бизнесмена и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева задержали 16 апреля этого года. Депутаты обвинили сибиряков в шантаже и вымогательстве денег. Якобы Сальников на деньги коммерсанта снял разоблачающий видеоролик про известных политических деятелей Новосибирска, видео выложили на YouTube. После этого на них пожаловались другие городские политики и депутаты, которые заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Правда, за денежное вознаграждение Сальников и Проничев были готовы прекратить съемки.

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