Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на семью фельдшера из Новосибирской области

Сыновья сельского бизнесмена напали на фельдшера и ее семью. Фото: Юлия Пыхалова/Виктор Гусейнов/соцсети

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с избиением семьи сельского фельдшера в Новосибирской области. Об этом сообщили в областном СКР.

— Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения семьи женщины-фельдшера в Новосибирской области, которая запретила продавцу магазина ходить на работу из-за нарушения им эпидемиологических правил, — сообщили в СКР. — Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю следственного управления по Новосибирской области доложить об обстоятельствах и причинах, которые повлекли нарушения прав граждан, и принять меры к их восстановлению.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала об этой истории, произошедшей в одном из поселков Тогучинского района. Там два местных жителя, вооружившись битами, напали на семью местного фельдшера. Сама медик уверена, что так ей отомстили за убытки владельцы магазина, продавцу которого она накануне запретила выходить на работу с положительным тестом на COVID-19.

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Накануне жестокой расправы медик запретила продавцу с положительным тестом на COVID-19 ходить на работу и отправила ее на домашнюю изоляцию (подробнее).

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