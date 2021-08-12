Сибиряка, убившего свою бывшую девушку ради новой подружки, отправили в колонию

Девушку (слева) убили в лесу ее бывший и его новая пассия (справа). Фото: соцсети

Областной суд вынес приговор сибиряку и его подруге за убийство их общей знакомой. Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала об этой истории, произошедшей летом 2020 года. Тогда казалось, что расправиться со своей бывшей девушкой сибиряк решил, чтобы не иметь «помех» для новых отношений. Однако позже выяснилось, что у парня был еще один мотив для убийства: перед этим он украл с карты бывшей возлюбленной 624 тысячи рублей.

— В суде установлено, что молодой человек похитил у ранее знакомой девушки с ее банковского счета денежные средства в размере свыше 620 тысяч рублей. Злоумышленник снимал деньги с ее банковской карты через банкоматы, переводил средства на банковские счета, оплачивал «пластиком» товары, — сообщили в областной прокуратуре. — Понимая, что потерпевшая может изобличить его в краже денег, сибиряк решил с ней расправиться. В ночь с 13 на 14 июня 2020 года при содействии своей знакомой Абакумовой, которая привела потерпевшую в безлюдное место, помогла приискать орудие преступления и посоветовала способ убийства, парень убил девушку. Тело сибирячки сообщники спрятали в лесу.

Парня суд приговорил к 17 годам в строгого режима, а его сообщницу — к 11 годам колонии общего режима.

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