Прокуратура утвердила обвинительное заключение для двух жителей Сузунского района — 20-летнего парня и его 21-летней подруги, которых обвиняют в убийстве девушки. Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала об этой истории, произошедшей летом 2020 года. Тогда казалось, что расправиться со своей бывшей девушкой сибиряк решил, чтобы не иметь «помех» для новых отношений. Однако сейчас выяснились новые обстоятельства дела: парня обвиняют в краже крупной суммы со счета погибшей.— Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Кроме того, мужчине также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), — пояснили в областной прокуратуре. — По версии следователей отдела СКР по Новосибирской области, обвиняемый в июне 2020 года похитил с банковского счета бывшей девушки 624 тысяч рублей. Опасаясь, что она может обратиться по этому поводу в правоохранительные органы, мужчина предложил своей знакомой совершить убийство, которая согласилась. Вечером 13 июня 2020 года она позвала ничего не подозревающую девушку выпить, а ночью вывела ее в безлюдное место, , куда по договоренности приехал обвиняемый, взяв с собою нож. Злоумышленники несколько раз ударили девушку ножом, а потом задушили.Свою вину в содеянном сибиряки не признали. Сейчас уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд. За убийство предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключение. Молодому человеку также грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтудент-анимешник убил бывшую, чтобы доказать верность своей девушкеЛюбовники устроили охоту на «третью лишнюю» в лесу — она звонила своей подруге и молила о помощи (подробнее).