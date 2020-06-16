Студент-анимешник убил бывшую, чтобы доказать верность своей девушке

В Сузуне - поселке в Новосибирской области - полицейские искали в лесу девушку. Думали - заблудилась. А нашли ее изрезанный труп. Оказалось, двое влюбленных решили жестоко расправиться с занозой в отношениях. Третья лишняя, она же бывшая, мешала парочке - и ее решили убить...

Погибшая студентка подрабатывала в пекарне и мечтала о любви. Фото: соцсети.

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК И «ГОЛЫЕ» ФОТКИ

Судьба Ани Ростовой* и так была несладкой. В детстве потеряла родителей, попала в приемную семью. Выросла самостоятельной, сама себя обеспечивала, училась в училище, а по вечерам работала в пекарне. Местные говорят: «И дернул ее черт связаться с этим Бешеным!». Такое прозвище было у 19-летнего студента-анимешника Александра Сидорова*. Он - с одной стороны, местная гроза поселка, оторвиголова. С другой - поклонник японских мультиков, рисовал мрачные комиксы, а в соцсетях постил картинки про смерть.

- Давайте мыслить логично: мы все умрем. Делать можно все что хочешь. Осуждать будут всегда, - писал парень.

Девушка была добра ко всем, неконфликтна и умела влюбить в себя. Фото: соцсети.

С Аней он то встречался, то расходился. Как и с другой студенткой - 20-летней Леной Вакуловой*, у той от прошлых отношений остался ребенок. А от новых - теперь будет судимость.

- Что Лену держало рядом с ним, сложно сказать. Они постоянно ссорились. Как-то после очередного скандала он даже создал ее фейковую страницу в соцсети и выложил ее «голые» фотки. Она даже заявление в полицию писала. Но потом все равно вернулась к нему, - рассказали КП-Новосибирск друзья парочки.

А как не простить? Он ведь клялся в любви, говорил: «Уйдешь - повторю судьбу Анны Карениной», - казался пылким и искренним. Но идеальной лавстори все равно не получалось. Парочке казалось, что Аня мешает. Просто самим фактом существования. Бывшая постоянно всплывала в разговорах и становилась причиной новых ссор.

Деревенский подросток увлекался аниме и часто рисовал мрачных персонажей. Фото: соцсети.

ПОСЛЕДНИЙ ПИКНИК

В итоге герой-любовник предложил нестандартное решение проблемы: разбить треугольник убийством. Мол, докажу тебе, Лена, таким образом, что Аня мне не нужна и жизнь ее не важна.

13 июня Саша позвал Аню на природу: лес, костер, алкоголь… Сейчас сложно сказать, знала ли девушка, что в лесу будет не романтик, а посиделки на троих, так как у костра оказалась и Лена. План был такой: напоить Аню, когда она отключится - убить. Но девушка оказалась стойкой, а терпение у влюбленных, как и алкоголь, заканчивалось. Первой решилась на жуткий шаг Лена. Схватилась за нож, полоснула соперницу по шее. Но лишь поцарапала. Аня, похоже, быстро протрезвела. А потом началась настоящая охота на жертву. Саша с Леной гоняли девушку по лесу, будто раненого зверя. Та вырывалась, пыталась спастись, даже успела набрать по телефону подругу, плакала в трубку:

Елена и ее парень планировали убийство три дня. Фото: соцсети.

- Я в лесу, за мной гонятся! Они порезали мне горло! Они меня убьют!

Речь была сбивчивой, звонок - ночной, непонятный. Подружка растерялась: что делать? Она вообще в Новосибирске была. До Сузуна ехать далеко…

А в это время Аню убивали. Ее все-таки догнали. По версии следствия, Александр ударил девушку ножом в сердце. Потом поочередно с Леной они ее душили: сначала - руками, потом - ногами. Чтобы наверняка...

Наутро Аню стали искать полицейские. Первым делом опросили Александра и Лену, которые вернулись домой. Те сначала называли ночной звонок Ани пьяным бредом.

- Да, сидели вместе в лесу. Я в очередной раз сказал, что люблю Лену. Аня обиделась, разревелась, убежала от нас. Может, заблудилась, - пожимал плечами анимешник.

Подозреваемая в шутку рисовала себе кровь на венах. Фото: соцсети.

А вот его протрезвевшая подруга поплыла в показаниях и в итоге проговорилась:

- Убили мы ее…

Да и как отпираться, когда в лесу нашли труп?

Друзья парочки сейчас в шоке. Особенно подружки Лены: у них не укладывается в голове, как та могла решиться на такое преступление. Дома ведь ее ждал двухлетний малыш.

- Мне кажется, он ее заставил так сделать. Настолько промыл мозги, - говорит близкая подруга девушки, прося об анонимности. - Надо было ей с ним сразу порвать, еще когда он ее «голые» фотки выставил, не прощать и обрубить все общение. А она, дурочка, плакала из-за него. Все время говорила: «А вдруг он с собой что-то сделает из-за меня? Любит ведь!» Но в итоге сделал не с собой, а с другой девушкой. Он точно ненормальный, не зря его Бешеным прозвали.

Девушку заманили в лес и убили. Фото: соцсети.

В шоке и подруги убитой.

- Сколько раз они сходились и расставались - не сосчитать. Аня неоднократно пыталась от него уйти. Он ей говорил: «Никуда ты, родная, от меня не уйдешь. Ты знаешь, кто я и на что способен. И что будет, если ты уйдешь». Анна боялась его и не раз жаловалась мне. Александр хорошо орудовал ножом и хвастался перед окружающими, - поделилась с КП-Новосибирск подруга убитой Анны.

Задержанные уже начали сотрудничать со следствием, чтобы смягчить срок. Им грозит до 15 лет колонии.

- Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. Молодые люди дали признательные показания, - прокомментировала КП-Новосибирск Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

* Имена героев изменены.

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