Новосибирца, зарезавшего из ревности друга и его девушку, отправили в СИЗО

Новосибирца, зарезавшего мужчину и женщину на съемной квартире, отправили в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 11 августа, Первомайский районный суд Новосибирска определил меру пресечения мужчине, зарезавшего в съемной квартире мужчину и женщину. От полученных травм они скончались на месте.

— Он будет находиться в СИЗО до 8 октября. Постановление суда не вступило в законную силу. — говорится в сообщении суда.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что мужчина в компании друзей выпивал в доме на улице Одоевского. На почве ревности он поссорился с друзьями. Он ударил бутылкой по голове мужчину, а потом ножом — в грудь, шею и голову, женщине — в шею и голову.

Полицейские задержали его в подъезде.

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