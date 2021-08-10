Сибиряк зарезал своего друга и его девушку из-за ревности к жене

32-летний мужчина зарезал своего знакомого и его жену из-за ревности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 32-летний мужчина зарезал своего знакомого и его жену из-за ревности. Против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

— По данным следствия, 8 августа 33-летние сожители пришли в гости к супружеской паре в квартиру по улице Одоевского, чтобы вместе выпить. В ходе посиделок хозяину квартиры показалось, что гость уделяет внимание его супруге. Тогда 32-летний мужчина взял нож и несколько раз ударил им своего знакомого и его жену в шею и голову, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — Убедившись, что молодые люди мертвы, мужчина сбежал с места преступления.

Полицию вызвали соседи сибиряков, после того, как хозяйка квартиры попросила у них помощи. Через некоторое время мужчину задержали полицейские. Свою причастность к произошедшему мужчина подтвердил и даже описал свои действия на месте преступления. Ему было предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

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