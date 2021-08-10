В съемной квартире в Первомайском районе Новосибирска нашли тела двух человек

В квартире обнаружили двух зарезанных людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первомайском районе Новосибирска в доме №1/7 на улице Одоевского в съемной квартире были обнаружены мертвые 39-летний мужчина и 38-летняя женщина. Это произошло в ночь на 9 августа.

— На их телах были обнаружены ножевые ранения: у мужчины на шее и голове, у женщины — на животе. Подозреваемый в убийстве двух человек был задержан в подъезде этого дома. Он был выпившим, — уточнил источник КП-Новосибирск.

На одежде подозреваемого была кровь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». В скором времени суд определит, где на время следствия будет находится задержанный 32-летний мужчина. Известно, что ранее он уже был судим за кражу и грабеж.

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