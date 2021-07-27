В новосибирской Дружине прокомментировали избиение толпой парней их добровольца

В Дружине прокомментировали избиение добровольца. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым

В новосибирской Народной Дружине прокомментировали ситуацию с избиением их добровольца. Инцидент произошел 11 июля. На одного из дружинников напала толпа молодых людей, когда он сделал им замечание.

— Вячеслава избили, когда он вышел из магазина и сделал замечание толпе молодых людей. Они мешали ему пройти. В тот момент не выполнял свои обязанности дружинника. Он был обычным покупателем магазина. Мужчина даже не был на территории, которая за ним закреплена как за дружинником. По закону дружинник выполняет свои обязанности только на закрепленной за ним территории, по согласованному с полицией графику. При нем должны быть опознавательные знаки, повязка на руке, удостоверение. И важное правило, дружинник выполняет свои обязанности только вместе с полицейскими, — уточнили КП-Новосибирск секретарь штаба Народных Дружин Сергей Дрозденко.

Сейчас в ситуации с избитым новосибирцем разбираются полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легко вреда здоровью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В полиции возбудили уголовное дело после избиения дружинника толпой парней в Новосибирске.

Сотрудники ищут мужчин, напавших на сибиряка. (подробнее)

В Новосибирске толпа хулиганов избила и ограбила дружинника.

По словам потерпевшего, полиция не активно занимается этим делом. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.