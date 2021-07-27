После избиения дружинника возбудили уголовное дело. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым

В полиции возбудили уголовное дело после избиения дружинника толпой парней в Новосибирске. Инцидент произошел 11 июля.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению свидетелей и очевидцев произошедшего, а также участников конфликта, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что дружинник пошел в магазин за продуктами. Он сделал замечание буйной компании, которая вела себя непристойно. Из-за этого сибиряка избили кастетом и обокрали, забрав у него смарт-часы. Врачи диагностировали мужчине ушибы и сотрясение мозга.

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Подозреваемые пока не найдены. (подробнее)

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