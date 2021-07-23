Новосибирская полиция проводит проверку после избиения дружинника толпой хулиганов. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.

Полицейские Новосибирска начали проверку после нападения на дружинника толпы молодых людей. Инцидент произошел 11 июля 2021 года.

— Известно, что на новосибирца напали 8 хулиганов. Полицейские зарегистрировали происшествие. На данный момент по данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как ранее сообщала КП-Новосибирск, в тот день дружинник находился при исполнении. Он сделал замечание буйной компании, которая вела себя непристойно. Из-за этого сибиряка избили кастетом и обокрали, забрав у него смарт-часы. Врачи диагностировали мужчине ушибы и сотрясение мозга. Ранее дружинник заявлял, что полиция не активно работает по его делу.

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