В Новосибирске горел мусорный полигон. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске в районе Гусинобродского шоссе загорелся мусорный полигон. Инцидент произошел вечером 25 июля. Очевидцы поделилась кадрами с места ЧП. На них видно, как в небе поднялся густой дым.

— Когда пожарные приехали на место, там было глубинное горение отходов, — сообщила КП-Новосибирск в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Известно, что администрацией полигона была организована работа по завозу и отсыпке грунтом горящих участков. На данный момент для исключения повторного возгорания работы по отсыпке грунта продолжаются.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Ленинском районе второй год подряд вспыхивает мусорный полигон. На этот раз пожарным снова понадобилось несколько дней, чтобы справиться с огнем. По этому поводу резко высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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