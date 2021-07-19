«Не оценить никакими деньгами»: губернатор Андрей Травников резко высказался о пожаре на Хилокской свалке

Губернатор поручил усилить охрану мусорного полигона. Фото: пресс-служба правительства НСО

В понедельник, 19 июля, на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников резко высказался о пожаре на Хилокской свалке. Мусорный полигон снова загорелся. Его тушили четыре дня.

— С глав сельских районов, сельсоветов я требую, чтобы в полях, лесах и болотах реагировали и ликвидировали возгорание в течении первых суток, а здесь на охраняемом объекте поджог проспали. Героическими усилиями тушили четыре дня. Дешевле в два раза увеличить штат ночных сторожей, чем четыре дня бросать такие силы на тушение. Я уже не говорю о вреде здоровью горожан — это не оценить никакими деньгами. Любое возгорание можно предотвратить, особенно там, где мы его ожидаем. И то, что это произошло в три часа ночи, это никак не оправдывает. Попрошу, чтобы мэрия сделала выводы, провела внутреннюю проверку — как организована охрана на полигоне, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, на прошлой неделе снова загорелся мусорный полигон на левом берегу. Пожарным потребовалось несколько дней, чтобы потушить огонь . В 2020 году из-за пожара на полигоне пришлось ввести режим повышенной готовности. Тогда также с огнем на полигоне не удавалось справиться несколько дней. Полностью потушить ее не удавалось из-за глубокого тления. К тому же ветер разносил дым от горящей свалки на близлежащие районы, жители жаловались, что им буквально нечем дышать.

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